جمال مبارك في ظهور مثير للجدل

أثار ظهور جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أثناء تشييع المحامي المصري الشهير فريد الديب حالة من الجدل، خاصة مع التفاف عدد من المصريين حوله بشكل لفت الأنظار.

ظهور جمال مبارك

وظهر جمال مبارك مرتديًا ملابس كاجوال وكمامة واقية، فيما كان أحد أفراد الشرطة المصرية يسير بجواره ما أوحى بوجود حراسة رسمية ترافقه، لكن في الواقع هو أحد المواطنين المصريين تصادف وجوده بالقرب من جمال في مشهد اعتبره البعض محاولة للظهور الإعلامي وكسب شعبية جديدة.

وكانت هتافات المصريين غريبة جدًا حيث قال بعضهم: “ربنا معاك يا ريس” فيما قال البعض ” خد بالك من الغلابة يا ريس” في إشارة إلى رغبة البعض في مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

التشكيك في الشعبية

وعلى النقيض من ذلك شكك العديد من مرتادي موقع تويتر في شعبية نجل الرئيس السابق، مؤكدين أن من التف حوله عشرات من الأشخاص المنتفعين منه بشكل شخصي.



في الوقت ذاته أعاد البعض التذكير بالمشاكل التي تسبب فيها نظام مبارك للتحذير من إعادة إنتاج النظام عبر النجل الثاني للرئيس الراحل.

تعليقات غريبة

وكان من بين التعليقات الغريبة تعليق الباحث اليهودي إيدي كوهين حيث قال:” الفخامة وصلت وسّع.. جمال مبارك هو مين؟ هو حبيب المصريين الشياكة والكفاءة أهي”. فيما قال الناشط المصري المعارض لنظام مبارك جمال عيد: “يا جمال بوس بوس وإحنا معاك من غير فلوس .. البصة بتاعة جمال مبارك فيها حبة من زكريا عزمي، وحبة من فريد الديب ، وحبة جميل راتب في طيور الظلام، وحبة مستكة، وحبة فلفل أسود ومعلقة زيت، وهبابة ملح”.