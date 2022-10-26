جمال مبارك في ظهور مثير للجدل

مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية يوم مميز بـ الراتب وويك إند محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية
أثار ظهور جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أثناء تشييع المحامي المصري الشهير فريد الديب حالة من الجدل، خاصة مع التفاف عدد من المصريين حوله بشكل لفت الأنظار.
وظهر جمال مبارك مرتديًا ملابس كاجوال وكمامة واقية، فيما كان أحد أفراد الشرطة المصرية يسير بجواره ما أوحى بوجود حراسة رسمية ترافقه، لكن في الواقع هو أحد المواطنين المصريين تصادف وجوده بالقرب من جمال في مشهد اعتبره البعض محاولة للظهور الإعلامي وكسب شعبية جديدة.
وكانت هتافات المصريين غريبة جدًا حيث قال بعضهم: “ربنا معاك يا ريس” فيما قال البعض ” خد بالك من الغلابة يا ريس” في إشارة إلى رغبة البعض في مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعلى النقيض من ذلك شكك العديد من مرتادي موقع تويتر في شعبية نجل الرئيس السابق، مؤكدين أن من التف حوله عشرات من الأشخاص المنتفعين منه بشكل شخصي.
في الوقت ذاته أعاد البعض التذكير بالمشاكل التي تسبب فيها نظام مبارك للتحذير من إعادة إنتاج النظام عبر النجل الثاني للرئيس الراحل.
وكان من بين التعليقات الغريبة تعليق الباحث اليهودي إيدي كوهين حيث قال:” الفخامة وصلت وسّع.. جمال مبارك هو مين؟ هو حبيب المصريين الشياكة والكفاءة أهي”. فيما قال الناشط المصري المعارض لنظام مبارك جمال عيد: “يا جمال بوس بوس وإحنا معاك من غير فلوس .. البصة بتاعة جمال مبارك فيها حبة من زكريا عزمي، وحبة من فريد الديب ، وحبة جميل راتب في طيور الظلام، وحبة مستكة، وحبة فلفل أسود ومعلقة زيت، وهبابة ملح”.
واحد زهجان
الم تلد حواء المصرية غير جمال مبارك حتى يعود للمشهد من جديد؟
محمد الأعصر
الي أنصار كوهين الصهيوني وفيلم ووسع وسع …. لماذا لم يكن هذا الظهور الشعبي في عهد نظامهم كعائلة صهيونية حكمت وخربت مصر وأصبحت شبه دولة علي مدار 30 عام ؟…وتحت رعاية كوهين وأخوال بن مبارك المخابرات البريطانية ……..؟….. ريح دماغك انت وأخوالك … الشعب المصري أصبح علي وعي تام بكل مايدور في وطنه مصر داخليا وخارجيا بفضل رئيسهم الصادق الأمين الواثق بالله وبنفسه السيسي … وتحيا مصر ….. ويعدم الخونه والفاسدين واللصوص وأنت زعيمهم يابن سوزان …. اذهب الي جحيم أخوالكم في بريطانيا وعايشو معهم أيام سقوطهم ودمارهم …..
احمد عوف
أين حمرة الخجل اذا لم تستحي فافعل ماشئت هل نسي جمال مبارك انه السبب الرئيسي في قيام ثوره يناير لخلع والده من الحكم