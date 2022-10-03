جماهير الاتحاد: إيقاف طارق حامد مفيد !

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وكان الحكم الأوروجوياني أندرياس كونيا أشهر البطاقة الحمراء في وجه حامد بعد تدخله العنيف على قدم الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب النصر خلال مباراة أمس بين الفريقين في ملعب مرسول بارك.
بعد العودة لتقنية الـVAR.. حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب #الاتحاد طارق حامد 🟥#النصر_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/JfhAJvCvTb— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022
ابو عمر
ولما ذا لا تعلقوا على الصليهم والا الاتحاد هو عدوكم