جماهير الاتحاد: إيقاف طارق حامد مفيد !

بعد العودة لتقنية الـVAR.. حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب #الاتحاد طارق حامد 🟥#النصر_الاتحاد⁩#SSC pic.twitter.com/JfhAJvCvTb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022

طارق حامد يغيب

ترى فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد أن إيقاف المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي سيكون مفيدًا بسبب طريقة لعبه العنيفة.وكان الحكم الأوروجوياني أندرياس كونيا أشهر البطاقة الحمراء في وجه حامد بعد تدخله العنيف على قدم الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب النصر خلال مباراة أمس بين الفريقين في ملعب مرسول بارك.حامد سيغيب عن مباراة الاتحاد والفتح يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.الجماهير ترى أن غياب حامد سيكون أفضل لفريق الاتحاد، حيث أكدوا على أنهم حذروا إدارة أنمار الحائلي حول التعاقد معه قبل بداية الموسم بسبب تدخلاته العنيفة والمتهورة على الخصوم مما يمنحه الكثير من البطاقات الملونة وتعرضه للإيقاف أكثر من مرة مما يؤثر سلبًا على الفريق. الاتحاد كان تعادل بدون أهداف مع نادي النصر حيث يتواجد العميد حاليًا في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.