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بعد طرده في مباراة النصر

جماهير الاتحاد: إيقاف طارق حامد مفيد !

2022-10-03 الساعة 1:36
جماهير الاتحاد: إيقاف طارق حامد مفيد !
المواطن - محمد سمعه

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ترى فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد أن إيقاف المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي سيكون مفيدًا بسبب طريقة لعبه العنيفة. وكان الحكم الأوروجوياني أندرياس كونيا أشهر البطاقة الحمراء في وجه حامد بعد تدخله العنيف على قدم الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب النصر خلال مباراة أمس بين الفريقين في ملعب مرسول بارك.

طارق حامد يغيب 

حامد سيغيب عن مباراة الاتحاد والفتح يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي. طارق حامد الجماهير ترى أن غياب حامد سيكون أفضل لفريق الاتحاد، حيث أكدوا على أنهم حذروا إدارة أنمار الحائلي حول التعاقد معه قبل بداية الموسم بسبب تدخلاته العنيفة والمتهورة على الخصوم مما يمنحه الكثير من البطاقات الملونة وتعرضه للإيقاف أكثر من مرة مما يؤثر سلبًا على الفريق. الاتحاد كان تعادل بدون أهداف مع نادي النصر حيث يتواجد العميد حاليًا في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.
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  • ابو عمر

    ولما ذا لا تعلقوا على الصليهم والا الاتحاد هو عدوكم

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