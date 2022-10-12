جماهير النادي الأهلي تخطف الأنظار

ولعب الأهلي ضد نجران بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري يلو، وانتهت المباراة بتحقيق الراقي لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.
الجماهير تتألق
وعلى الرغم من تأخر الراقي بهدف خلال أحداث الشوط الأول، إلا أن جماهير النادي الأهلي ظلت تُحفز وتُشجع اللاعبين من المدرجات حتى نهاية المباراة، وكانت سببًا في الانتفاضة والفوز في اللحظات الأخيرة.
وتحرص الجماهير على التواجد في المدرجات بأعداد كبيرة سواء في المباريات أو بالتدريبات في حالة السماح لهم بالحضور، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل، أملًا في العودة إلى دوري المحترفين سريعًا.
وخطفت جماهير النادي الأهلي الأنظار خلال مواجهة نجران بالأمس، لتكون الحدث الأبرز في اللقاء، لتنال إشادة كبيرة من النقاد الرياضين والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وعلق النقاد الرياضي ماجد التويجري عبر برنامج “كورة”، قائلًا: “عظمة الأهلي وجمهوره جعلت مخرج المباراة يركز على المدرج لمدة دقيقة ونصف”، وقال حسن: “بالعلم رفرف .. ولو توّك صغير.. ارفعه .. ( قدامهم ) .. لو نزّلوه.. علّم الدنيا.. ترى الأهلي كبير ما صغر من بعد ما هم هبّطوه”.
وكتب أحد المشجعين: “مبروك الفوز للجمهور اللي يستحق التضحية عشان يفرح”، وقال بهاء الدين شلا: “ومن مثلك يا أهلي عشق تتوارثه الأجيال.. إذا فاز النادي الأهلي تنام الأرض مبسوطة.. الحمد والشكر لله”.