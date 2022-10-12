Icon

رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030 Icon حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري يلو

جماهير النادي الأهلي تخطف الأنظار

2022-10-12 الساعة 4:29
جماهير النادي الأهلي تخطف الأنظار
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تواصل جماهير النادي الأهلي دعم الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من تراجع الأداء والنتائج خلال منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم.

فوز النادي الأهلي

ولعب الأهلي ضد نجران بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري يلو، وانتهت المباراة بتحقيق الراقي لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

الجماهير تتألق

وعلى الرغم من تأخر الراقي بهدف خلال أحداث الشوط الأول، إلا أن جماهير النادي الأهلي ظلت تُحفز وتُشجع اللاعبين من المدرجات حتى نهاية المباراة، وكانت سببًا في الانتفاضة والفوز في اللحظات الأخيرة. وتحرص الجماهير على التواجد في المدرجات بأعداد كبيرة سواء في المباريات أو بالتدريبات في حالة السماح لهم بالحضور، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل، أملًا في العودة إلى دوري المحترفين سريعًا.  
جماهير الأهلي
جماهير النادي الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC
وخطفت جماهير النادي الأهلي الأنظار خلال مواجهة نجران بالأمس، لتكون الحدث الأبرز في اللقاء، لتنال إشادة كبيرة من النقاد الرياضين والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”. وعلق النقاد الرياضي ماجد التويجري عبر برنامج “كورة”، قائلًا: “عظمة الأهلي وجمهوره جعلت مخرج المباراة يركز على المدرج لمدة دقيقة ونصف”، وقال حسن: “بالعلم رفرف .. ولو توّك صغير.. ارفعه .. ( قدامهم ) .. لو نزّلوه.. علّم الدنيا.. ترى الأهلي كبير ما صغر من بعد ما هم هبّطوه”. وكتب أحد المشجعين: “مبروك الفوز للجمهور اللي يستحق التضحية عشان يفرح”، وقال بهاء الدين شلا: “ومن مثلك يا أهلي عشق تتوارثه الأجيال.. إذا فاز النادي الأهلي تنام الأرض مبسوطة.. الحمد والشكر لله”.
جماهير النادي الأهلي
جماهير الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تطبيق تنقل لحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي...
السعودية اليوم

تطبيق تنقل لحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي...

السعودية اليوم
لا تتوقفوا عن أخذ أدوية الضغط بتلك...
حصاد اليوم

لا تتوقفوا عن أخذ أدوية الضغط بتلك...

حصاد اليوم
رومارينيو يقود التشكيلة المثالية لسادس جولة
الرياضة

رومارينيو يقود التشكيلة المثالية لسادس جولة

الرياضة
رئيس النصر: وش قلت حتى أُعاقب !
الرياضة

رئيس النصر: وش قلت حتى أُعاقب !

الرياضة
الموافقة على تخفيض رأس مال مجموعة الحكير...
السعودية اليوم

الموافقة على تخفيض رأس مال مجموعة الحكير...

السعودية اليوم
كيف تنجح في صناعة المحتوى؟ محمد البلادي يجيب...
السعودية اليوم

كيف تنجح في صناعة المحتوى؟ محمد البلادي يجيب...

السعودية اليوم
مصرع شخصين في تصادم طائرتين بألمانيا
العالم

مصرع شخصين في تصادم طائرتين بألمانيا

العالم
طارق حامد في صدارة قائمة مميزة
الرياضة

طارق حامد في صدارة قائمة مميزة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه