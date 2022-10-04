جماهير النصر الأكثر حضورًا بالجولة الـ5

تواجدت جماهير النصر بأعداد كبيرة لدعم الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
جمهور النصر الأكثر حضورًا
وأعلن حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النصر الأعلى حضورًا جماهيريًّا ضمن منافسات الجولة الخامسة، حيث وصل العدد إلى 23 ألفًا و25 مشجعًا.
ولعب العالمي ضد الاتحادعلى ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وانتهى الكلاسيكو بالتعادل بدون أهداف، وكان الحضور الجماهيري الكبير هو الأبرز في المباراة.
العالمي يستعد لمواجهة أبها
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.