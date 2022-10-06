جمعية ألزهايمر تختتم جولتها التوعوية المجتمعية

حراك إعلامي

رسالة توعوية

اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملتها (#خلك أقرب يحسهم) التي أطلقتها في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر (شهر سبتمبر) المنصرم من خلال تواجد معالم ألزهايمر التي تتجسد بكيان ألزهايمر ومجسم ألزهايمر ومجسم الرؤية ومتاهة الزهايمر التي تنقل تجربة المريض للجمهور العام بوصف شعور مريض ألزهايمر، وتعرف عن مراحل المرض الأساسية ومسارات التحول والتمكين وأبرز إنجازات الجمعية وتوضح المراحل الأولية لمريض ألزهايمر.وشهدت الحملة حراكًا إعلاميًا وإعلانيًا من خلال وسائل الإعلام الحديث والقنوات والإذاعات والصحف الإلكترونية والمجلات المتخصصة وشاشات العربية (المساند الاستراتيجي) في عدد من المناطق الحيوية في كافة مناطق المملكة في كافة الشوارع والطرق الرئيسية،والشريك الاستراتيجي الداعم أمانات المناطق (الرياض-جدة-الشرقية) ووزارة النقل والمطارات، كما سجلت الحملة تفاعلات في الحضور للمحاضرات التوعوية والورش التثقيفية عن مرض ألزهايمر، وقد ألقى هذه المحاضرات كل من: الدكتور عاصم محمد العبدالقادر، الدكتور هاشم بالبيد، والدكتورة نسرين جستنيه، والدكتور صلاح الدهان، والدكتور سلطان العمري، والدكتور عاصم محمد الشنبري والدكتورة ندى أبو شريع.وفي إطار رسالتها لبث الوعي ونشر التوعية بمرض الزهايمر وبأعراض المرض وسبل الوقاية، كان للجمعية حضور وتواجد في كل من: وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة الرياضة وعدد من الهيئات في كافة القطاعات أما بالنسبة للمواقع التفاعلية الميدانية: مجمع شرفات الندى، ويو ووك، والبوليفارد، ورياض بارك، والأندية الرياضية (الهلال والنصر والرياض والاتفاق) لاقت إقبالًا مجتمعيًا مكثفًا على أرض الواقع، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل الآلاف مع الهاشتاق الذي أطلقته الجمعية # خلك أقرب يحسهم، وكذلك الرسائل التوعوية التي تعكس الخدمات التي تقدمها.كما صاحب الحملة توزيع هدايا الخير لأسر المرضى وذويهم من الجهات الداعمة: هدايا الماجد للعود (الداعم السنوي) بعدد 100، هدايا درعة للعطور بعدد 30، كوبونات رحمة للمستلزمات الصحية بعدد 100، كوبونات متجر مسك بعدد 60، ومياه قطاف بعدد 120 كرتون، ومركز أملي للاستشارات التربوية والتعليمية، ومركز مراسي للاستشارات النفسية والأسرية، مركز انطلاق وطموح للإرشاد الأسري، مركز مؤتمن للاستشارات الأسرية، شركة مصادر الطب. ونيابة عن مجلس إدارتها وكافة منسوبيها، وجهت الجمعية رسالة شكر وتقدير وامتنان إلى كافة الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه الحملة، ونشر التوعية في المجتمع، ومنها: أمانات المناطق، والوزارات، والهيئات، والمطارات، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والبنوك، والفنادق، والأبراج، والصيدليات، والمراكز التجارية، والمطاعم، والمقاهي، وعدد من تطبيقات التوصيل (جاهز- ذاشيفز) والنوادي الصحية، والصالونات. وللمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الموقع الإلكتروني alz.org.sa أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer أو على هاتف الجمعية 0114100112/0112143838.