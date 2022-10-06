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باعها صندوق الاستثمارات على 3 شرائح

جمع 3 مليارات من طرح السندات الخضراء

2022-10-06 الساعة 10:31
جمع 3 مليارات من طرح السندات الخضراء
المواطن - الرياض

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جمع صندوق الاستثمارات العامة، 3 مليارات دولار من خلال بيع أول سندات خضراء، حيث باع الصندوق، سندات على 3 شرائح، بما في ذلك أول إصدار من نوعه لسندات خضراء بأجل 100 عام.

تفاصيل الشرائح: 

وجاءت تفاصيل الشرائح الثلاث كالتالي بحسب العربية: 1.25 مليار دولار بأجل 5 سنوات بسعر 125 نقطة أساس أعلى أذون الخزانة الأميركية، و1.25 مليار دولار أجل 10 سنوات بسعر +165 نقطة أساس، و500 مليون دولار لأجل 100 عام بفائدة 6.7%. وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، إلا أنها لا تزال منخفضة بالمستويات التاريخية.

تأمين التمويل: 

من جانبه، قال رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة للاستثمار في دبي، دوغ بيتكون، إن “تأمين التمويل لأجل من خلال بيع سندات القرن سيساعد صندوق الاستثمارات العامة على تمويل رؤيته الاقتصادية متعددة العقود بكفاءة”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”. وتأتي السندات في الوقت الذي تسعى فيه المملكة، إلى التنويع بعيداً عن مبيعات النفط الخام، إذ تعهدت المملكة بتحييد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل حدودها بحلول عام 2060، وخصصت المليارات لتكنولوجيا احتجاز الكربون كجزء من هذا الهدف.
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