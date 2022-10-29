جمهور الأرجنتين يخشى إصابة ميسي !

كشفت تقارير صحفية عن أن جمهور المنتخب الأرجنتيني أعرب عن قلقه من تعرض النجم ليونيل ميسي لأي إصابة من لاعبي الدوري الفرنسي، وذلك قبل مشاركته بكأس العالم 2022 في قطر.

وترغب جماهير الأرجنتين في أن يقود نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، منتخب بلادها للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ راقصي التانجو.

بيان مزيف !

وكانت بعض المواقع والصحف تداولوا بيانًا تحذيري من قبل المشجعين في الأرجنتين وهم يحذرون جميع لاعبي الدوري الفرنسي من خطورة إصابة ليونيل ميسي قبل البطولة.

وفيما بعد اتضح أن البيان مزيفًا.

يذكر أن النجم الأرجنتيني سينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان في صيف العام المقبل، حيث انضم للفريق الباريسي قادمًا من نادي برشلونة الإسباني في أغسطس من عام 2021.