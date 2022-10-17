جمهور الاتحاد الأكثر حضورًا بالجولة الـ8

تواجدت جماهير نادي الاتحاد بأعداد كبيرة لدعم الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الوحدة في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا
وأعلن حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتحاد الأعلى حضورًا جماهيريًّا ضمن منافسات الجولة الخامسة، حيث وصل العدد إلى 35 ألفًا و933 مشجعًا.
ولعب الاتحاد ضد الوحدة بالأمس على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ونجح العميد في تحقيق فوز قاتل بهدف دون رد، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ18 نقطة.
على الجانب الآخر، أعلن العميد، مساء اليوم الاثنين، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم الإعدادي خلال فترة توقف دوري روشن السعودي، حيث سيخوض معسكرًا في دبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
توقف الدوري
وتوقف دوري روشن السعودي، بعد ختام منافسات الجولة الثامنة؛ وذلك نظرًا لاستعداد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).