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ضمن منافسات دوري روشن

جمهور الاتحاد الأكثر حضورًا بالجولة الـ8

2022-10-17 الساعة 8:24
جمهور الاتحاد الأكثر حضورًا بالجولة الـ8
المواطن - مروة نبيل

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تواجدت جماهير نادي الاتحاد بأعداد كبيرة لدعم الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الوحدة في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا

وأعلن حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتحاد الأعلى حضورًا جماهيريًّا ضمن منافسات الجولة الخامسة، حيث وصل العدد إلى 35 ألفًا و933 مشجعًا.
جماهير الاتحاد ضد الوحدة
عدد الجماهير في المباراة – المصدر @ittihad
ولعب الاتحاد ضد الوحدة بالأمس على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ونجح العميد في تحقيق فوز قاتل بهدف دون رد، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ18 نقطة.
الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad
على الجانب الآخر، أعلن العميد، مساء اليوم الاثنين، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم الإعدادي خلال فترة توقف دوري روشن السعودي، حيث سيخوض معسكرًا في دبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @SPL

توقف الدوري

وتوقف دوري روشن السعودي، بعد ختام منافسات الجولة الثامنة؛ وذلك نظرًا لاستعداد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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