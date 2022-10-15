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في عدد من المناطق

جناة في قبضة رجال الأمن

2022-10-15 الساعة 10:19
جناة في قبضة رجال الأمن
المواطن - الرياض

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كشف الأمن العام، عن ملابسات عدد من الجرائم والإطاحة بمرتكبيها في عدد من المناطق. وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.

إيواء مخالفين

حيث تم القبض على مقيم يمني في أبها؛ بتهمة إيواء مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في مقر سكنه، كما قبض على مواطن في حائل سرق مبلغًا ماليًّا من إحدى الصيدليات.

جرائم سرقة

وتمكن الأمن من القبض على مقيمتين في الرياض من الجنسية الفلبينية، ارتكبت إحداهما حـادثة جنائية تمثلت في سرقة مصوغات ذهبية من منزل كفيلها، فيما تمثل دور الأخرى في تصريف المسروقات. كما تم القبض على مواطن نقل 20 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في مكة المكرمة.
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