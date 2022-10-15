جناة في قبضة رجال الأمن

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها
في قبضة رجال الأمن .— الأمن العام (@security_gov) October 15, 2022
#تم_القبض pic.twitter.com/Sut7TTF1Xc