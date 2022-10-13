جهود إغاثي الملك سلمان تنقذ الصوماليين

نزوح،

وآثار وخيمة يعانيها أهالي الصومال بعد أزمة الجفاف التي حلّت بالبلاد ..



لنتساعد ونساهم من أجلهم ..https://t.co/t7K63S2tPL pic.twitter.com/N0bZwUMkGP — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) September 7, 2022

مأساة إنسانية

بالتعاون والتنسيق مع مركز #الملك_سلمان_للاغاثة والاعمال #الانسانية تستمر البعثة الإقليمية ل #منظمة_التعاون_الإسلامي في #الصومال لليوم الثالث على التوالي في أعمال توزيع حقائب #الكسوة ضمن مشروع توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين من #الجفاف في #الصومال pic.twitter.com/eJsB1b3rcL — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) October 3, 2022

جهود المركز

فيديو | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة لمواجهة برودة الشتاء في الصومال#الإخبارية pic.twitter.com/4UbkLW4ZUO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2022

حافة الموت

شح المياه في الصومال ومعاناة ملايين الأشخاص بسبب الجوع،

لنساعد في إنقاذ حياة الكثيرين من خلال مشروع التدخل الطارئ لتوفير المياه https://t.co/t7K63S2tPL pic.twitter.com/kOWAcMmXAS — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) August 30, 2022

شكر وتقدير

استمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العمل على تخفيف معاناة الصوماليين، وسبق للمركز تقديم 71 مشروعاً في الصومال بتكلفة تجاوزت 200 مليون دولار، وتأتي تلك الجهود ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها المملكة لمختلف الشعوب والبلدان حول العالم.ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فقد ارتفع عدد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات إنسانية عاجلة من 4.1 مليون في بداية عام 2022 إلى7.1 مليون شخص بين يونيو وسبتمبر2022.رغم التوترات الأمنية، مركز الملك سلمان نفذ ضمن خطة ممهنجة تدخلاً عاجلاً ساهم بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، حيث شملت الخطة دعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه وإيواء النازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة لحوالي نصف مليون صومالي. وفي 16 سبتمبر 2022، وزع مركز الملك سلمان 210 أطنان من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين من الجفاف في محافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 18ألف فرد. في 19 سبتمبر2022، وزع المركز 70 طناً من المساعدات في مديرية داينيلي في العاصمة الصومالية مقديشو، واستفاد منها 6000 فرد. أما في 5 أكتوبر من الشهر الجاري، فقد وزع المركز كسوة لمواجهة برودة الشتاء في الصومال.في سياق متصل، قال مدير جمعية التضامن الاجتماعي عثمان أبشر، إن هناك الملايين من الصوماليين على حافة الجوع والعطش والموت وغالبيتهم نزحوا من مناطق الجفاف خاصة من الأقاليم الجنوبية ابتداء من باي إلى منطقة بكول بعدما فقد العديد من النازحين مصادر رزقهم سواء كانت المحاصيل الزراعية أو المواشي.وأضاف أنه تم رصد مئات الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حادة إضافة إلى انتشار الإصابة بأمراض مثل الكوليرا والحصبة والإسهال، مضيفا أن الوضع الأمني في بعض مناطق النازحين صعب من مهمة إيصال المساعدات مما أجبر الملايين إلى النزوح من تلك المناطق بالإضافة إلى اضطرار الجهات المانحة لتقديم المساعدات عبر الإنزال الجوي في مناطق الصراع.من جانبه، قدم رئيس هيئة إدارة الكوارث الصومالية محمود معلم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللمملكة على ما يقدموه من مساعدات عاجلة للشعب الصومالي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.