جهود إغاثي الملك سلمان تنقذ الصوماليين

مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية نقش ثمودي جديد في العلا الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين
نزوح،— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) September 7, 2022
وآثار وخيمة يعانيها أهالي الصومال بعد أزمة الجفاف التي حلّت بالبلاد ..
لنتساعد ونساهم من أجلهم ..https://t.co/t7K63S2tPL pic.twitter.com/N0bZwUMkGP
بالتعاون والتنسيق مع مركز #الملك_سلمان_للاغاثة والاعمال #الانسانية تستمر البعثة الإقليمية ل #منظمة_التعاون_الإسلامي في #الصومال لليوم الثالث على التوالي في أعمال توزيع حقائب #الكسوة ضمن مشروع توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين من #الجفاف في #الصومال pic.twitter.com/eJsB1b3rcL— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) October 3, 2022
فيديو | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة لمواجهة برودة الشتاء في الصومال#الإخبارية pic.twitter.com/4UbkLW4ZUO— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2022
وأضاف أنه تم رصد مئات الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حادة إضافة إلى انتشار الإصابة بأمراض مثل الكوليرا والحصبة والإسهال، مضيفا أن الوضع الأمني في بعض مناطق النازحين صعب من مهمة إيصال المساعدات مما أجبر الملايين إلى النزوح من تلك المناطق بالإضافة إلى اضطرار الجهات المانحة لتقديم المساعدات عبر الإنزال الجوي في مناطق الصراع.
شح المياه في الصومال ومعاناة ملايين الأشخاص بسبب الجوع،— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) August 30, 2022
لنساعد في إنقاذ حياة الكثيرين من خلال مشروع التدخل الطارئ لتوفير المياه https://t.co/t7K63S2tPL pic.twitter.com/kOWAcMmXAS