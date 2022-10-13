جوجل يرضى عن ترامب

أعلنت شركة “جوجل”، أنها سمحت لمنصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” التي أسسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعرض تطبيقها على “بلاي ستور”، متجر تنزيل التطبيقات على الأجهزة العاملة بنظام “أندرويد”. سبب الموافقة وأصدر جوجل هذا القرار بعدما وافقت “تروث سوشيال” على الالتزام بسياساته المتعلقة بإزالة المحتويات التي تنتهك قواعده، مثل “التحريض على العنف”. وأضافت الشركة أن المنصة حدثت تطبيقها بما يتفق وسياسات “جوجل بلاي”، من حيث حظر المنشورات المرفوضة والإبلاغ عن المحتويات غير المرغوب بها وإزالتها، بالإضافة إلى حظر المسيئين على المنصة. عدم الترحيب وكانت “جوجل” أعلنت في نهاية أغسطس أن تطبيق “تروث سوشيال” غير مرحب به في “بلاي ستور” إلى أن يلتزم بقواعد المحتوى، بما في ذلك حظر التهديدات العنيفة. ووفقا لشركة التكنولوجيا، فإن التطبيق كان ينتهك قواعد المحتوى لتضمنه “تهديدات جسدية وعنيفة”. وفي 19 أغسطس، أخطرت الشركة “تروث سوشيال” أن تطبيقها ينتهك سياسات “جوجل بلاي”، ويتطلب “أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون”.