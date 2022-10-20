جولة لتفقد جاهزية افتتاح مطار حفر الباطن

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استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن بمكتبه بديوان المحافظة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام “داكو” محمد بن على الحسني.
واستمع المحافظ لشرح عن المراحل النهائية لمشروع مطار القيصومة بحفر الباطن واستعرض الحسني، الخطة التشغيلية لمطار القيصومة بحفر الباطن الإقليمي.
من جانبه، أجرى المحافظ جولة تفقدية على جاهزية افتتاح مشروع المطار ويرافقه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام وعدد من القيادات الأمنية والخدمية بالمحافظة .
ونوّه الأمير منصور بن محمد بما يحظى به الطيران المدني من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة أسهم في تطور ونمو الطيران المدني.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام عن شكره وتقديره لمحافظ حفر الباطن على ما قدمه من توجيهات سديدة.