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مكانة استثنائية ودور محوري للسعودية

جيبوتي تدعم المملكة بعد قرار أوبك+

2022-10-18 الساعة 6:35
جيبوتي تدعم المملكة بعد قرار أوبك+
المواطن - واس

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أعربت جمهورية جيبوتي عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب قرار “أوبك” بشأن خفض إنتاج النفط, وتدعم موقف المملكة وما قدمته من توضيحات بأن القرار تم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء في المجموعة لاعتبارات فنية واقتصادية بحتة من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط الدولية. وثمنت جيبوتي ما تتمتع به المملكة من مكانة استثنائية ودور محوري في الحفاظ على استقرار أسواق النفط عبر التاريخ والإسهام في معالجة التحديات الاقتصادية, وما تتميز به دبلوماسيتها من حكمة واتزان وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة.
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