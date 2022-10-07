حارس العدالة الأكثر تصديًا للكرات

يسير حارس مرمى منتخب مونتينيغرو، ميلان مياتوفيتش بشكل مميز مع فريق العدالة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
مياتوفيتش يتألق
وتعاقد العدالة مع ميلان مياتوفيتش صاحب الـ34 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، نظرًا لخبراته الكبيرة، وتألق معه رغم تراجع نتائج الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى ميلان مياتوفيتش هو أكثر الحرّاس تصديًا للكرات في المسابقة هذا الموسم، وذلك بواقع 22 تصدٍ.
العدالة يواجه الفيحاء
ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الفيحاء عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ14 برصيد نقطتين.