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ضمن منافسات دوري روشن

حارس العدالة الأكثر تصديًا للكرات

2022-10-07 الساعة 4:17
حارس العدالة الأكثر تصديًا للكرات
المواطن - مروة نبيل

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يسير حارس مرمى منتخب مونتينيغرو، ميلان مياتوفيتش بشكل مميز مع فريق العدالة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

مياتوفيتش يتألق

وتعاقد العدالة مع ميلان مياتوفيتش صاحب الـ34 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، نظرًا لخبراته الكبيرة، وتألق معه رغم تراجع نتائج الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ميلان مياتوفيتش حارس العدالة
مياتوفيتش – المصدر @SPL
وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى ميلان مياتوفيتش هو أكثر الحرّاس تصديًا للكرات في المسابقة هذا الموسم، وذلك بواقع 22 تصدٍ.
ميلان مياتوفيتش
ميلان مياتوفيتش – المصدر @aladalahclub

العدالة يواجه الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الفيحاء عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
العدالة
لاعبو الفريق – المصدر @aladalahclub
وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ14 برصيد نقطتين.
الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl
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