حالات تسجيل الزوجة في حساب المواطن

حالات التسجيل:

إخفاء المعلومات

تحديث البيانات

من ناحية أخرى، كان حساب المواطن، كشف أن تحديث البيانات يتم في حالة عدم الأهلية وإدخال البيانات الصحيحة في مدة أقصاها 90 يومًا. وأشار البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، بأن تحديث البيانات يتم طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، حيث يتم إرفاق نموذج إقرار ضريبي لآخر 12 شهرًا.

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