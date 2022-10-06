حالات تسجيل الزوجة في حساب المواطن

أعاد حساب المواطن التذكير بحالات تسجيل الزوجة في البرنامج للحصول على الدعم.
حالات التسجيل:
وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.
إخفاء المعلومات
من ناحية أخرى، سبق أن حذّر، حساب المواطن في وقت سابق، من إخفاء معلومات جوهرية في البرنامج؛ مما يترتب عليه إيقاف الدعم عن المستفيد، أو استرداد ما تمّ الحصول عليه دون حقٍ وفق الإجراءات النظامية، موضحًا أنه عند تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم؛ يترتب على ذلك تطبيق المادة العشرين، التي تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول عليه لمدة عامين، أو استرداد ما تمّ الحصول عليه دون وجه حق، أو العقوبتَيْن معًا.
تحديث البيانات
من ناحية أخرى، كان حساب المواطن، كشف أن تحديث البيانات يتم في حالة عدم الأهلية وإدخال البيانات الصحيحة في مدة أقصاها 90 يومًا.
وأشار البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، بأن تحديث البيانات يتم طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، حيث يتم إرفاق نموذج إقرار ضريبي لآخر 12 شهرًا.
إيداع الدعم:
وكان حساب المواطن قد أودع 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
ويمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية من هنا.