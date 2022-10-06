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دون انتظار بلوغ الستين

حالات تعويض الدفعة الواحدة للمشترك بالتأمينات

2022-10-06 الساعة 10:01
حالات تعويض الدفعة الواحدة للمشترك بالتأمينات
المواطن - الرياض

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أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك في 4 حالات.

الحالات: 

وأوضحت المؤسسة رداً على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أن الحالات هي المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات أقل من سنة. وكذلك من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا، وأيضًا المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك، وأخيرًا من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

معاش التقاعد: 

وفي وقت سابق، أكدت التأمينات الاجتماعية أن استفادة مستحقي معاش التقاعد لا تتأثر حال التحاقهم بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات. وأوضحت أن عمل المستفيدة من أنظمة التقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.
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