حالة واحدة تعطي الصدارة لـ النصر من الشباب

يطمح الفريق الكروي الأول بنادي النصر لخطف صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل توقف منافسات دوري روشن لمدة 60 يومًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي بنهائيات مونديال قطر في نوفمبر المقبل. مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين ستنطلق غدًا السبت بإقامة 3 مباريات، ثم إقامة خمس مباريات يوم الأحد المقبل، ثم يتوقف بعدها الدوري لمدة 60 يومًا ويعود منتصف ديسمبر المقبل. أصفر الرياض يمكنه خطف صدارة دوري روشن، في حال فاز على نادي الفيحاء في الجولة الثامنة بفارق هدفين مع خسارة الشباب أمام الخليج من أجل التواجد في المركز الأول بفارق الأهداف عن الليث. النصر في الوصافة وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، بالتساوي مع الطائي. وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خامسًا برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق بـ9 نقاط، بالتساوي مع الفتح والرائد، يليه الوحدة بـ7 نقاط، متساويًا مع أبها. ويتواجد العدالة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ثم الفيحاء بنقطتين في المركز الخامس عشر، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.