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ضمن منافسات الجولة الثامنة

حجازي يقود الاتحاد لتجاوز الوحدة

2022-10-16 الساعة 10:45
حجازي يقود الاتحاد لتجاوز الوحدة
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بتحقيق العميد لفوز قاتل بهدف دون رد.

تعادل سلبي

وانطلقت مباراة الاتحاد ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بشكل سريع، وأهدر هيلدر كوستا فرصة عند الدقيقة السادسة، ومرر إيغور كورونادو كرة مميزة إلى رومارينيو، ولكن الحارس منير محمدي أنقذها عند الدقيقة 11.
الاتحاد والوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl
وواصل العميد محاولاته، ونجح مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في هز الشباك عند الدقيقة 35، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية والحمراء للاعب العميد عبدالرحمن العبود. واستكمل العميد الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين بعد طرد العبود، وأنقذ محمدي فرصة هدف، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الوحدة بالتعادل السلبي.
الاتحاد ضد الوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

الاتحاد يسجل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط العميد على الرغم من النقص العددي في صفوفه، وأطلق رومارينيو تسديدة قوية تصدى لها محمدي عند الدقيقة 51، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف. ونجح أحمد حجازي في فض اشتباك التعادل السلبي من رأسية عند الدقيقة 80، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء رودريغيز، ليُكمل فريق الوحدة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84.
الاتحاد والوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl
وتألق مارسيلو غروهي وأنقذ فرصة التعادل عند الدقيقة 89، لتستمر المحاولات في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد الوحدة بفوز العميد بهدف دون رد. ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 7 نقاط في المركز الـ12.
دوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر spl
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