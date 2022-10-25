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ميلاد عبدالله السناني

حدث في مثل هذا اليوم 25 أكتوبر

2022-10-25 الساعة 2:23
حدث في مثل هذا اليوم 25 أكتوبر
المواطن - متابعة

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يشهد العالم العديد من الأحداث التاريخية التي يصادف ذكراها اليوم 25 أكتوبر.

المواطن” تستعرض أبرز الأحداث التي حدثت في 25 أكتوبر، وهي كما يلي:

حدث في 25 أكتوبر:

في عام 1415، كانت هزيمة الجيش الفرنسي الأكثر عددًا أمام الجيش الإنجليزي بقيادة هنري الخامس في معركة أجينكور.

1936، الزعيمان الإيطالي بينيتو موسوليني والألماني أدولف هتلر ينشئان المحور الإيطالي/ الألماني والذي انضمت إليه اليابان لاحقًا.

1944، اليابان تبدأ هجمات الكاميكاز، وهي هجمات انتحارية بالطائرات على السفن الحربية الأمريكية.

1952، لبنان يفوز بعضوية مجلس الأمن الدولي.

1958، انسحاب القوة الأمريكية من لبنان بعد أن هدأ الوضع بنهاية ولاية الرئيس كميل شمعون وانتخاب قائد الجيش فؤاد شهاب رئيسًا.

1971، الأمم المتحدة تضم الصين الشعبية لتصبح عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي وتطرد تايوان.

1976، بداية أعمال القمة التاسعة لرؤساء الدول العربية بالقاهرة.

1991، انسحاب آخر جندي صربي من سلوفينيا وإعلان استقلالها بعد حرب الأيام العشرة بين صربيا وسلوفينيا.

1998، إطلاق مياه نهر النيل عبر ترعة السلام في إطار مشروع تنمية سيناء في مصر.

2020، انتخاب وافيل رامكالاوان رئيسًا لجمهورية سيشل في أول انتقال سلمي للسلطة منذ الاستقلال عام 1976.

المواليد

يصادف اليوم أيضًا ميلاد ويليام غرنفيل، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وماكس شتيرنر، فيلسوف ألماني، وعبدالله السناني، ممثل سعودي، وناصر سالم الجاسم، كاتب قصصي سعودي.

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