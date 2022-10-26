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منها حريق سيدار

حدث في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر

2022-10-26 الساعة 1:54
حدث في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر
المواطن - متابعة

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يوثق اليوم 26 أكتوبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية.

تستعرض صحيفة “المواطن“، أبرز تلك الأحداث وهي كما يلي:

حدث في مثل هذا اليوم:

1905- استقلال النرويج عن السويد.

1945- ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد تصديق دستورها من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

1954- الرئيس المصري جمال عبدالناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية، وهي الحادثة المعروفة باسم حادثة المنشية.

1967- محمد رضا بهلوي يتوج نفسه إمبراطورًا على إيران.

1978- التوقيع في بغداد على ما سمّي بميثاق العمل الوطني المشترك بين العراق وسوريا، جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السوري حافظ الأسد للعراق واجتماعه بنظيره أحمد حسن البكر.

1979- رئيس المخابرات الكوري الجنوبي كيم شي كيو يطلق الرصاص على الرئيس باك تشونغ هي ويرديه قتيلًا.

1994- توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم اتفاقية وادي عربة.

2002- انتهاء أزمة احتجاز 800 رهينة روسي داخل أحد مسارح موسكو من قبل المتمردين الشيشان، وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة الروسية للمسرح مستخدمة الغازات المخدرة؛ مما أدى إلى مصرع 50 شيشانيًّا و150 مدنيًّا.

2003- حريق سيدار، ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا وتسبب بقتل 15 شخصًا وتدمير 2200 منزل وحرق 250,000 فدان ( 1,000 كم2).

2009- الإعلان عن فوز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية خامسة بعد حصوله على 89.62% من الأصوات.

مواليد

1685 – دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.

1800 – هيلموت فون مولتكه، عسكري بروسي.

1900 – إبراهيم عبود، رئيس السودان.

1911 – ماهاليا جاكسون، مغنية أمريكية.

1912 – متري نعمان، شاعر وكاتب مسرحي لبناني.

1916 – فرنسوا ميتيران، رئيس فرنسا.

1919 – محمد رضا بهلوي، شاه إيران.

1942 – محمد خان، مخرج مصري.

1947 – هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

1964 – هاني رمزي، ممثل مصري.

1972 – حنان فوزي المسعودي، روائية وشاعرة عراقية.

1977 – لجين عمران، إعلامية سعودية.

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