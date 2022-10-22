حديقة السويدي بـ 7 ثقافات عالمية متنوعة

انطلقت، اليوم 22 أكتوبر ضمن موسم الرياض 2022، فعاليات منطقة حديقة السويدي، التي استقبلت زوارها بفضاء ثري وعروض فوق الخيال، تجمع ثقافات سبع دول متنوعة، إضافة إلى مجموعة من التجارب المميزة للزوار.

مهرجان أسبوعي:

وتحتضن منطقة حديقة السويدي مهرجانًا أسبوعيًا يعكس ثقافات: الفلبين، الهند، إندونيسيا، باكستان، سيريلانكا، السودان، بنغلاديش، بطريقة تهدف إلى تعريف الزوار بأنماط العيش في تلك الدول، من حيث: العادات، والموسيقى، والاستمتاع بالعروض الترفيهية والرقص الشعبي لتلك البلدان.

وتتضمن الفعاليات بمنطقة حديقة السويدي بازارات أسبوعية تعود لثقافات متنوعة، إضافة إلى عروض فنية وحفلات غنائية متنوعة على المسرح الرئيسي للمنطقة خلال نهاية الأسبوع، وجلسات خارجية، وألعاب ممتعة في منطقة روح المغامرة.

وتتيح المنطقة لزوارها الأطفال الاستمتاع بفعاليات متنوعة ما بين ركوب الدراجات، والرسم، والحرف اليدوية، وممارسة دور المزارع في رحلة مليئة بأنشطة الزراعة ومجالاتها المتنوعة.

أجواء جميلة:

وتتميز حديقة السويدي التي يعود تأسيسها إلى عام 1983م، بأجوائها الجميلة ومرافقها الحيوية، مثل: متنزه العائلات، ومسار المشي والجري، وأماكن الجلوس، والمطاعم والمقاهي، والمواقع المخصصة للأطفال: كالمراجيح والألعاب، وتمتد على مساحة تتجاوز 100 ألف م2 جنوبي العاصمة الرياض.

وتستقبل حديقة السويدي زوارها يوميًا طيلة فترة الموسم من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية عشرة ليلًا، وتتيح لهم مجموعة من الفعاليات والخيارات الترفيهية المتنوعة في مجالات الألعاب، والموسيقى، والمتاجر، والمقاهي.

ويتميز موسم الرياض 2022 بخيارات متنوعة، وتقديم مجموعة من العناصر الترفيهية في مجالات الألعاب والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى الألعاب النارية والحفلات والعروض المحلية والعالمية.