حرائق مفتعلة لتخريب حديقة المطل الغربي بقنا

حرائق مفتعلة..

التفاصيل الكاملة خلف تخريب حديقة "المطل الغربي بقنا" يكشفها لياهلا رئيس بلدية قنا@bladihqana#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/798FP9G8fj — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 11, 2022

تفاصيل الواقعة:

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استعرض المذيع مفرح الشقيقي لقطات مصورة للتخريب الذي تعرضت له حديقة المطل الغربي إحدى الوجهات السياحية في منطقة عسير.اللقطات أظهرت حجم الخسائر والتكسير والتخريب الذي طال الحديقة.في غضون ذلك، قال رئيس بلدية قنا المهندس الحسن أحمد محمد المرضي: إن الحكومة تحرص دائمًا على توفير أماكن للترفيه على المواطنين، ولكن هناك مخربون يفسدون هذه الأماكن بالتكسير والتدمير، فضلًا عن الحرق في بعض الأحيان. لفت المرضي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، إلى أن تلك الظاهرة تشكو منها جميع المرافق العامة في المملكة، وأنها في الأغلب تكون في وقت متأخر من الليل. وأوضح رئيس بلدية قنا أن عملية التخريب طالت بعض المقاعد والحاويات، وتم معالجة 80% منها، والعمل لا يزال قائمًا على باقي التلفيات. وأشار المرضي إلى تورط بعض الطلاب والمراهقين بعمر 10- 13 سنة، والفئات الفقيرة في مثل هذه الأعمال التخريبية، وتم بالفعل توقيف عدد منهم.وأفاد رئيس بلدية قنا أنه يتعاون مع الجهات الرقابية ووزارة التعليم لإطلاق حملات توعية لهؤلاء المخربين، بالإضافة إلى زيارات لتوعية طلاب المدارس لأنهم لم يدركوا حجم الخسائر التي تلحق بالأماكن العامة. وأشار المرضي إلى أنه يتم حاليًّا تجهيز كاميرات مراقبة وتركيبها في الأماكن العامة كافة. وبشأن الكشف عن مشروعات جديدة تخص بلدية قنا، أوضح المرضي أن القادم أجمل، وسيكون هناك اهتمام أكبر بالمرافق والمسطحات الخضراء ورقابة مشددة، مشيرًا إلى انتشار فرق متطوعة تابعة للبلدية يمكن للمواطنين التواصل معها بشكل مستمر، فضلًا عن التواصل هاتفيًّا وتقديم أي بلاغات على رقم 940.