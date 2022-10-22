حريق في مستودع سيراميك بالدمام

أخمد الدفاع المدني في الدمام حريقًا اندلع في مستودع سيراميك، اليوم السبت.

لا إصابات:

وأكد المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه لم يسفر عن الحريق وقوع أي إصابات.

ونشر المدني لقطات تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.

حريق بطريق السيل:

وفي وقت سابق، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا في ناقلة مواد بترولية على طريق السيل، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.