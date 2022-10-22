حريق في مستودع سيراميك بالدمام

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول موسم الدرعية يلفت أنظار العالم وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور
أخمد الدفاع المدني في الدمام حريقًا اندلع في مستودع سيراميك، اليوم السبت.
وأكد المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه لم يسفر عن الحريق وقوع أي إصابات.
ونشر المدني لقطات تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.
وفي وقت سابق، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا في ناقلة مواد بترولية على طريق السيل، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.