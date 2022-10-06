حريق يلتهم جمعية الفيحاء بالكويت

فيديو/ اشتعال النيران في جمعية الفيحاء. pic.twitter.com/U5zqPFNtlN — المجلس (@Almajlliss) October 6, 2022

اشتعل حريق هائل في جمعية الفيحاء في الكويت فيما تكافح فرق الدفاع المدني النيران التي استعرت بشكل كبير.وأظهر مقطع فيديو متداول، أعمدة الدخان وألسنة اللهب وقد ارتفعت في السماء بشكل كثيف فيما لم يتم الإعلان بعد عن سبب الحريق.