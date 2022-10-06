حريق يلتهم جمعية الفيحاء بالكويت

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وأظهر مقطع فيديو متداول، أعمدة الدخان وألسنة اللهب وقد ارتفعت في السماء بشكل كثيف فيما لم يتم الإعلان بعد عن سبب الحريق.
فيديو/ اشتعال النيران في جمعية الفيحاء. pic.twitter.com/U5zqPFNtlN— المجلس (@Almajlliss) October 6, 2022