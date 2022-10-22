Icon

تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مشاهير
فنانون ومغردون ينعونه بكلمات مؤثرة

حزن على وفاة صانع الضحكة خالد سامي

2022-10-22 الساعة 9:09
حزن على وفاة صانع الضحكة خالد سامي
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

بكلمات مؤثرة، نعى فنانون ومغردون، الفنان خالد سامي، الذي توفي أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 60 عامًا بعد صراع مع المرض.

صانع الضحكة

ودشن المغردون وسمًا بعنوان “خالد سامي”، داعين له بالمغفرة والرحمة خاصة أنه كان سببًا في صنع ضحكتهم وابتسامتهم.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “رحم الله الفنان السعودي الكبير خالد سامي.. عزائي الحار لأسرته الكريمة ومحبيه”.

دعوات بالرحمة

من جانبه، قال الفنان فايز المالكي على “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلا بالله أسال الله لك الجنة”، ونعاه الفنان عبدالله السدحان بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهمّ اغفر له وارحمه وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وعزائي موصول لعائلته الكريمة”.

ذكريات الطفولة

وذكرت مغردة: “الله يرحمه كان من ذكريات الطفولة”، وأضافت أخرى: “الله يرحمه ذكريات طفولتي كلها معه ومع مسلسلاته أبو العصافير وعايلة أبو رويشد وطاش ما طاش”.

وأضاف آخر: “الله يرحمه ويغفر له، من أفضل الممثلين وأطيبهم”، فيما قال آخر: “رحم الله الفنان الكبير خالد سامي الي أمتعنا في أعماله الرائعة، بالفعل الوسط الفني افتقد أحد كبار وعملاقة الفنانين العرب.. رحمك الله يابو تركي وأسكنك فسيح جناته”.

يُشار إلى أن الفنان خالد سامي دخل في غيبوبة بعد تعرضه لثلاث جلطات في الدماغ، وإصابته بتكلس في الشرايين، ومعاناته من التهابٍ في الرئة، منع عنه الهواء على الرغم من تركيب الأطباء دعامات الأوكسجين له، كما توقف قلبه مرتين، الأولى لمدة أربع دقائق، والثانية لست دقائق، لكنَّ حالته تحسَّنت بعدها وعادت إلى الاستقرار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه