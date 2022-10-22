حزن على وفاة صانع الضحكة خالد سامي

بكلمات مؤثرة، نعى فنانون ومغردون، الفنان خالد سامي، الذي توفي أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 60 عامًا بعد صراع مع المرض.

صانع الضحكة

ودشن المغردون وسمًا بعنوان “خالد سامي”، داعين له بالمغفرة والرحمة خاصة أنه كان سببًا في صنع ضحكتهم وابتسامتهم.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “رحم الله الفنان السعودي الكبير خالد سامي.. عزائي الحار لأسرته الكريمة ومحبيه”.

دعوات بالرحمة

من جانبه، قال الفنان فايز المالكي على “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلا بالله أسال الله لك الجنة”، ونعاه الفنان عبدالله السدحان بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهمّ اغفر له وارحمه وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وعزائي موصول لعائلته الكريمة”.

ذكريات الطفولة

وذكرت مغردة: “الله يرحمه كان من ذكريات الطفولة”، وأضافت أخرى: “الله يرحمه ذكريات طفولتي كلها معه ومع مسلسلاته أبو العصافير وعايلة أبو رويشد وطاش ما طاش”.

وأضاف آخر: “الله يرحمه ويغفر له، من أفضل الممثلين وأطيبهم”، فيما قال آخر: “رحم الله الفنان الكبير خالد سامي الي أمتعنا في أعماله الرائعة، بالفعل الوسط الفني افتقد أحد كبار وعملاقة الفنانين العرب.. رحمك الله يابو تركي وأسكنك فسيح جناته”.

يُشار إلى أن الفنان خالد سامي دخل في غيبوبة بعد تعرضه لثلاث جلطات في الدماغ، وإصابته بتكلس في الشرايين، ومعاناته من التهابٍ في الرئة، منع عنه الهواء على الرغم من تركيب الأطباء دعامات الأوكسجين له، كما توقف قلبه مرتين، الأولى لمدة أربع دقائق، والثانية لست دقائق، لكنَّ حالته تحسَّنت بعدها وعادت إلى الاستقرار.