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حساب المواطن يذكر بالمادة 17

2022-10-17 الساعة 2:48
حساب المواطن يذكر بالمادة 17
المواطن - الرياض

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جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية تحديث البيانات تنفيذًا لما جاء في المادة 17 من البرنامج. وبحسب المادة المشار إليها يجب على المتقدم أو المستفيد الأساسي – بحسب الأحوال – تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق وقام بإدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.

المستفيد المستقل

وكان البرنامج قد أعاد مؤخرًا التذكير بشروط ومواصفات الفرد المستقل الذي يحق له التسجيل بعيدًا عن رب الأسرة. وقال البرنامج في إنفوجراف له إن المستقل هو كل شخص فوق 18 سنة أو أكثر ويقيم في مسكن مستقل ولديه نفقه خاصة به. وتشمل غير المتزوج من الرجال والنساء، سواء كان أعزب أو أرمل أو مطلّقًا وليس لديه تابعون أو معالون. ولفت إلى أن مستقل المسكن يمكنه تقديم ما يثبت الاستقلالية سواء كان عقد إيجار موثق في منصة إيجار أو مشهد سكن جامعي أو صك ملكية.

تحديث حساب المواطن

وفي وقت سابق دعا البرنامج المستفيدين إلى تحديث البيانات والإفصاح عن الدخول الحقيقية وإرفاق كافة المستندات الدالة على صحة المعلومات المقدمة. وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات، مبينًا أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.  
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