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حساب المواطن يذكر بخطوات الإفصاح

2022-10-19 الساعة 4:44
حساب المواطن يذكر بخطوات الإفصاح
المواطن - الرياض

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أعاد حساب المواطن التذكير بخطوات الإفصاح عن الدخل الشهري للأسرة أيًا كان مصدره.

خطوات الإفصاح

وقال البرنامج إن الإفصاح يتم من خلال ما يلي:
  • الدخول إلى البوابة الإلكترونية.
  • الدخول على تفاصيل الطلب.
  • الانتقال إلى الحالة الوظيفية للمستفيد.
  • تحديد نوع الدخل ومصدره.
  • إضافة المبلغ الشهري ثم حفظ.

تحديث حساب المواطن

وفي وقع سابق دعا البرنامج المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

أنواع الدخل

وكان البرنامج أشار في وقت سابق في إنفوجراف له إن أنواع الدخل تتضمن ما يلي:
  • الراتب
  • النشاط التجاري
  • أية مصادر دخل أخرى
ولفت إلى أن مصادر الدخل الأخرى تشمل برامج الدعم الحكومي ودعم حافز ومكافأة الأئمة وأي دخل ناتج عما يلي:
  • الاستثمارات المالية.
  • عوائد الأصول العقارية.
  • عوائد الأعمال الحرة.
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