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حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً

2022-10-09 الساعة 11:08
حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً
المواطن - الرياض

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يبدأ برنامج حساب المواطن يوم غدٍ الاثنين إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ59 (دفعة أكتوبر 2022م)، في حسابات المستفيدين. ووفقاً للنظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية. وأوضح برنامج حساب المواطن أنه سوف يتم إيداع الدعم للدفعة التاسعة والخمسين، يوم الاثنين بتاريخ 10 أكتوبر.

تفاصل الدعم للدفعة الـ 58

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.  

نسبة أرباب الأسر

وأشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، مشيرا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل. وجدد الهاجري تأكيداته على أهمية إفصاح المستفيدين من دعم البرنامج عن جميع أنواع الدخل، كالدخل الناتج عن الراتب الشهري شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة والتجارية وغيرها، حيث أن معايير الاستحقاق في البرنامج تعتمد على عدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع دخلهم الشهري، ويتوجب على المستفيد الرئيسي الإفصاح عن أي بيانات يطرأ عليها أي تغيير في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من حدوثها. ودعا الهاجري المسجلين في البرنامج إلى الاستفادة من الحاسبة المتوفرة في موقع البرنامج لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، وكذلك زيارة حساباتهم في البوابة لمعرفة نتيجة أهليتهم.  
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  • موسى

    امقطوع من حساب المواطن من سنتين اطلب استرجع مستحقاتي

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