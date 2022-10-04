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حال حذفه بالخطأ

حساب المواطن يوضح طريقة استعادة الحساب الشخصي

2022-10-04 الساعة 9:40
حساب المواطن يوضح طريقة استعادة الحساب الشخصي
المواطن - الرياض

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أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة وآلية استعادة الحساب الشخصي للمُستفيد في حال فقدانه أو حذفه عن طريق الخطأ. وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه في حال تم حذف الحساب بإمكان المستفيد التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوماً من حذف الحساب.

خطوات التسجيل مجدداً

وأشار برنامج حساب المواطن ، إلى أن التسجيل يكون عن طريق الخطوات التالية: – تسجيل جديد – ثم إدخال تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات – وأخيراً تقديم الطلب.

تفاصل الدعم للدفعة الـ 58

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وأشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، مشيرا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل. وجدد الهاجري تأكيداته على أهمية إفصاح المستفيدين من دعم البرنامج عن جميع أنواع الدخل، كالدخل الناتج عن الراتب الشهري شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة والتجارية وغيرها، حيث أن معايير الاستحقاق في البرنامج تعتمد على عدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع دخلهم الشهري، ويتوجب على المستفيد الرئيسي الإفصاح عن أي بيانات يطرأ عليها أي تغيير في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من حدوثها. ودعا الهاجري المسجلين في البرنامج إلى الاستفادة من الحاسبة المتوفرة في موقع البرنامج لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، وكذلك زيارة حساباتهم في البوابة لمعرفة نتيجة أهليتهم.
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