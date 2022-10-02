Icon

الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية Icon كبار العلماء: رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء تتويج لجهوده Icon كاتبة لـ الثقافة: لماذا تجاهلتم دعوة كبار المثقفين والأدباء؟! Icon السجن 20 عامًا لمزوري محررات رسمية Icon حافلات الرياض بلا ركاب منذ عام ! Icon سكني يكشف 6 شروط لنقل المديونية Icon برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة  Icon بدر بن عبدالمحسن يوقّع مجموعة الأعمال الشعرية Icon الأمن العام يطيح بعصابات السرقة وتزييف الأموال Icon مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم

حساب المواطن يوضح معنى رسالة الآيبان

2022-10-02 الساعة 9:03
حساب المواطن يوضح معنى رسالة الآيبان
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تفاعل حساب المواطن مع العديد من الاستفسارات بشأن رسالة “تم التأكد من الآيبان” التي تلقاها عدد من المستفيدين خلال الأيام الماضية. وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن هذه الرسالة تعني أنه تم التحقق من الآيبان لشهر أكتوبر، وفي حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

صدور نتائج الأهلية:

وفي قت سابق أعلن حساب المواطن، الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 59 الخاصة بشهر أكتوبر المقبل. وأشار البرنامج إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. وجدير بالذكر أن البرنامج أعلن أن إجمالي الدعم لدفعة شهر سبتمبر بلغ 3.2 مليارات ريال لـ 10.1 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.

إرفاق عقد الإيجار:

وقالت خدمة المستفيدين ردًّا على استفسار حول سبب اختفاء أيقونة إرفاق عقد الإيجار: في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد” ثم الضغط على أيقونة “حفظ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل
العالم

بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل

العالم
حكام المونديال يغيبون عن دوري روشن
آخر الاخبار

حكام المونديال يغيبون عن دوري روشن

آخر الاخبار
وظائف لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
حصاد اليوم

وظائف لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

حصاد اليوم
8 مباريات غدًا في دوري أبطال أوروبا
الرياضة العالمية

8 مباريات غدًا في دوري أبطال أوروبا

الرياضة العالمية
خطر كبير في منزلك إذا شممت رائحة...
صحة وطب‎

خطر كبير في منزلك إذا شممت رائحة...

صحة وطب‎
انطلاق المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات غدًا
السعودية اليوم

انطلاق المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات غدًا

السعودية اليوم
محمد الهويش حكمًا لـ مباراة الهلال والفتح
الرياضة

محمد الهويش حكمًا لـ مباراة الهلال والفتح

الرياضة
الدفاع البريطانية: هجوم أوكرانيا بخاركيف وضع روسيا...
العالم

الدفاع البريطانية: هجوم أوكرانيا بخاركيف وضع روسيا...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه