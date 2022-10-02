حساب المواطن يوضح معنى رسالة الآيبان

صدور نتائج الأهلية:

إرفاق عقد الإيجار:

تفاعل حساب المواطن مع العديد من الاستفسارات بشأن رسالة “تم التأكد من الآيبان” التي تلقاها عدد من المستفيدين خلال الأيام الماضية. وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن هذه الرسالة تعني أنه تم التحقق من الآيبان لشهر أكتوبر، وفي حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.وفي قت سابق أعلن حساب المواطن، الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 59 الخاصة بشهر أكتوبر المقبل. وأشار البرنامج إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. وجدير بالذكر أن البرنامج أعلن أن إجمالي الدعم لدفعة شهر سبتمبر بلغ 3.2 مليارات ريال لـ 10.1 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.وقالت خدمة المستفيدين ردًّا على استفسار حول سبب اختفاء أيقونة إرفاق عقد الإيجار: في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد” ثم الضغط على أيقونة “حفظ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلالدون الحاجة لإرفاقه.