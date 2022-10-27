حصة استشفائية للاعبي الأخضر

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استأنف الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تدريباته الجماعية، صباح اليوم الخميس، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في أبو ظبي.
واكتفى رينارد بحصة استشفائية اليوم، في معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد خوض مباراة ودية ضد ألبانيا بالأمس.
ومنح رينارد لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر، وسيواصل اللاعبون التدريبات الجماعية بحصة تدريبية، مساء غد الجمعة، على “ملعب قصر الإمارات”.
وأُقيمت مواجهة السعودية وألبانيا بالأمس على استاد آل نهيان في أبو ظبي، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي لكأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة هندوراس، مساء يوم الأحد المقبل، في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره الحالي، في إطار الاستعداد للمشاركة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل.