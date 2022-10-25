Icon

ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا Icon لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة Icon محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
العالم
حصاد اليوم
18 جثة شوهدت

حصيلة صادمة في هجوم ببوركينا فاسو

2022-10-25 الساعة 2:20
حصيلة صادمة في هجوم ببوركينا فاسو
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشف بيان نشرته هيئة الأركان بجيش بوركينا عن مقتل 10 عسكريين على الأقل وأصيب 50 آخرون، أمس الاثنين، في هجوم إرهابي على مدينة دجيبو التي يحاصرها الإرهابيون المسلحون منذ 3 أشهر بشمال بوركينا فاسو.

وأوضحت الهيئة، أن الفوج المسلح الرابع عشر في دجيبو تعرض، صباح الاثنين، لهجوم إرهابي استهدف قاعدته، وأعلنت عن أن الحصيلة المؤقتة هي مقتل 10 عسكريين خلال المعارك وإصابة 50.

تعزيزات جوية

أعلن البيان أن عناصر الفوج ردوا إطلاقًا من جانب العدو الذي هاجم بعدد كبير، وكشف أنه جرى إحصاء ما لا يقل عن 18 جثة في صفوف العدو في أثناء عمليات التمشيط الجارية، وقد نشرت تعزيزات جوية في المنطقة لضمان عمليات الإنقاذ والتصدي للهجمات الإرهابية.

وتعاني بوركينا فاسو وغيرها من دول الغرب والساحل الإفريقي من تنظيمات إرهابية مسلحة أبرزها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواد غذائية مفيدة في الخريف والشتاء
صحة وطب‎

مواد غذائية مفيدة في الخريف والشتاء

صحة وطب‎
تراؤف الأولى على مستوى جمعيات الشرقية
آخر الاخبار

تراؤف الأولى على مستوى جمعيات الشرقية

آخر الاخبار
نتائج الإنتر ضد برشلونة بدوري الأبطال
الرياضة العالمية

نتائج الإنتر ضد برشلونة بدوري الأبطال

الرياضة العالمية
نجاح أول زراعة للأمعاء في العالم
غرائب

نجاح أول زراعة للأمعاء في العالم

غرائب
ميفك كابيتال يوزع 3.6 مليون ريال أرباحاً
السوق

ميفك كابيتال يوزع 3.6 مليون ريال أرباحاً

السوق
اعتماد اشتراطات الحراسات الأمنية بثلاثة أصناف
السعودية اليوم

اعتماد اشتراطات الحراسات الأمنية بثلاثة أصناف

السعودية اليوم
خبراء تويتر الوهميون في مرمى الانتقاد
السعودية اليوم

خبراء تويتر الوهميون في مرمى الانتقاد

السعودية اليوم
صاحب مقطع إعادة البخاخ لفتاة يروي التفاصيل
السعودية اليوم

صاحب مقطع إعادة البخاخ لفتاة يروي التفاصيل

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه