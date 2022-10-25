حصيلة صادمة في هجوم ببوركينا فاسو

كشف بيان نشرته هيئة الأركان بجيش بوركينا عن مقتل 10 عسكريين على الأقل وأصيب 50 آخرون، أمس الاثنين، في هجوم إرهابي على مدينة دجيبو التي يحاصرها الإرهابيون المسلحون منذ 3 أشهر بشمال بوركينا فاسو.

وأوضحت الهيئة، أن الفوج المسلح الرابع عشر في دجيبو تعرض، صباح الاثنين، لهجوم إرهابي استهدف قاعدته، وأعلنت عن أن الحصيلة المؤقتة هي مقتل 10 عسكريين خلال المعارك وإصابة 50.

تعزيزات جوية

أعلن البيان أن عناصر الفوج ردوا إطلاقًا من جانب العدو الذي هاجم بعدد كبير، وكشف أنه جرى إحصاء ما لا يقل عن 18 جثة في صفوف العدو في أثناء عمليات التمشيط الجارية، وقد نشرت تعزيزات جوية في المنطقة لضمان عمليات الإنقاذ والتصدي للهجمات الإرهابية.

وتعاني بوركينا فاسو وغيرها من دول الغرب والساحل الإفريقي من تنظيمات إرهابية مسلحة أبرزها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.