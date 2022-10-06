حقيقة إلغاء نتائج النصر بـ دوري روشن

النصر بـ دوري روشن

تسبب حصول نادي النصر على شهادة الكفاءة المالية مؤخرًا مع عدم تسديده 4 ملايين ريال في إثارة الجدل، حيث طالب البعض بإلغاء نتائجه في دوري روشن السعودي بالموسم الحالي.النصر كان تعاقد مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا والمدافع الإسباني ألفارو جونزاليس والإيفواري غيسلان كونان بجانب البرازيلي لويز جوستافو واللاعب الشاب عبدالرحمن غريب.وقال الإعلامي والناقد الرياضي عيسى الروقي عبر حسابه في “تويتر” إن مشاركة صفقات النصر الجديدة في مباريات الدوري بالموسم الحالي باطلة كون أصفر الرياض لم يسدد جميع ديونه بالإضافة إلى أن تصريح عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية أثار الجدل بعدما أعلن ترحيل ديون النصر لـ يناير المقبل، مما يعني منح النادي العاصمي شهادة الكفاءة المالية بفترة الانتقالات الصيفية الحالية. القانوني الرياضي خالد المحمادي رد على هذه الجزئية قائلًا : “مشاركة صفقات النصر صحيحة وقانونية 100%، ما قاله كبوها حول ترحيل لفظ لم يكن موفقًا منه، كلمة ترحيل لا يمكن استخدامها إلا بعد صدور قرار نهائي في إحدى القضايا، وقيام الجهة المختصة بتأجيل تنفيذ هذا القرار، والنصر بعيد كل البعد عن هذا الأمر”.