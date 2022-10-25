حقيقة العمى الدائم بسبب النظر إلى الكسوف

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كشف استشاري العيون الدكتور وليد الطويرقي، مدى تسبب ظاهرة كسوف الشمس في فقدان البصر بشكل دائم.
#صباح_السعودية | هل فعلًا ظاهرة #الكسوف تسبب فقدان البصر بشكل دائم؟ د. وليد الطويرقي يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/5L1PgrWIzm
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 25, 2022
وأوضح الدكتور وليد الطويرقي، خلال لقائه في برنامج صباح السعودية، أنه عند التعرض مباشرة لأشعة الشمس وقت الكسوف لن يشعر الشخص بالألم ولكن خلال ساعات قد تسبب حروقًا في القرنية أو الشبكية.
وشبه الطويرقي الأمر بمن يذهبون إلى البحر ويتعرضون لأشعة الشمس المباشرة، مشيرًا إلى أنهم قد يصابون بحروق في الجلد لا يشعرون بها في حينها، مؤكدًا أن العين ليست مبرمجة لتتحمل هذه الجرعة العالية من أشعة الشمس والأفضل عدم التعرض لها وخاصة التحديق.
ولفت أنه في السنوات الأخيرة لاحظ انخفاضًا في أعداد الحالات، نتيجة زيادة الوعي عن السنوات السابقة.
وأشار إلى أن الحرق الذي يصيب الإنسان بعد التعرض مباشرة لأشعة الشمس وقت الكسوف لا يصيب بالعمى الدائم في الغالب، لكن يجعل المنطقة التي ينظر إليها الشخص مباشرة وكأنها محروقة.