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بعد الصعود لثمن نهائي دوري الأبطال

حقيقة بيع إنتر ميلان

2022-10-27 الساعة 10:12
حقيقة بيع إنتر ميلان
المواطن - محمد سمعه

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كشف الصيني ستيفن زهانج مالك نادي إنتر ميلان الإيطالي، حقيقة ما تردد حول بيع النادي لجهة أخرى، بعد التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زهانج: “بيع الإنتر هي مجرد شائعات وتكهنات.. الإنتر ليس للبيع”.

وفي وقت سابق، أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن مشاهدة أعضاء فريقه لـ مباراة إنتر ميلان ضد فيكتوريا بلزن التشيكي بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كانت بمثابة العذاب لأعضاء الفريق الكتالوني على حد وصفه.

وتحدث لابورتا قائلًا لـ صحيفة ” ماركا” الإسبانية قائلًا: ” مشاهدة مباراة الإنتر ضد فيكتوريا بلزن والتمنيات بفوز الفريق التشيكي كانت بمثابة العذاب لنا، لقد كنا نريد معجزة لكنها لم تحدث”.

وواصل لابورتا: ” بايرن ميونخ الألماني واحد من أفضل الفرق في أوروبا، واللعب أمامهم كان أمرًا صعبًا للغاية”.

إنتر ميلان وبلزن

وفي وقت سابق، أرسل نادي إنتر، منافسه برشلونة لمنافسات الدوري الأوروبي، بعد فوزه على نادي فيكتوريا بلزن برباعية دون رد بالجولة الخامسة.

إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en

وكان البارشا يأمل تعادل الإنتر ضد فيكتوريا بلزن أو فوز الأخير، ولكن فوز الإنتر جعله يضمن التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال مع نادي بايرن ميونخ الألماني متصدر المجموعة الثالثة، ووضع برشلونة في بطولة الدوري الأوروبي.

إنتر ميلان ضد فيكتوريا بلزن - برشلونة

المباراة بدأت بضغط هجومي من قبل لاعبي الإنتر، لينجح اللاعب الأرميني هنريك ميختاريان في إحراز الهدف الأول لـ الإنتر بالدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.

وأضاف اللاعب البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني لـ الإنتر بالدقيقة الـ43.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من عمر المباراة، بتقدم نادي إنتر ميلان بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فريق إنتر ميلان ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثالث عبر إدين دجيكو بالدقيقة الـ66 ليكون ثالث أهداف الإنتر وثاني أهداف اللاعب البوسني الشخصية.

ونجح البلجيكي روميلو لوكاكو في إحراز الهدف الرابع لـ إنتر ميلان بالدقيقة الـ88.

إنتر ميلان وساليرنيتانا

 

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