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في حال تمت إقالة تشافي

حقيقة عودة جوارديولا لتدريب برشلونة

2022-10-15 الساعة 12:11
حقيقة عودة جوارديولا لتدريب برشلونة
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية، حقيقة ما تردد حول اقتراب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من تدريب نادي برشلونة الإسباني. البارشا أصبح قريبًا من توديع دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعد تعادله مع نادي إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات مساء الأربعاء الماضي.

جوارديولا لن يأتي !

التقارير الإسبانية، كشفت أنه من الصعب على البارشا تعيين جوارديولا، خاصة أن إدارة خوان لابورتا لا تفكر على الإطلاق في إقالة المدرب تشافي هيرنانديز بالفترة الحالية. وفي وقت سابق، دخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، في حالة من الحزن وذلك بعد التعادل مع إنتر ميلان. وذكر الصحفي الإسباني خافي ميجيل أن مدرب برشلونة لم يحبذ فكرة التحدث مع لاعبيه بعد مباراة إنتر ميلان وقرر عدم مشاركة المدافع جيرارد بيكيه في المباريات الكبرى المقبلة للبارشا. وأضاف ميجيل أن تشافي مدرب برشلونة عاد لمنزله لمشاهدة أخطاء البارشا في مباراة إنتر ميلان، حيث سهر أمامها لساعات طويلة حتى صباح الخميس.  
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