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بعد تراجع مستواه

حقيقة موافقة موسيماني على رحيل نجم الأهلي

2022-10-09 الساعة 5:47
حقيقة موافقة موسيماني على رحيل نجم الأهلي
المواطن - الرياض

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يسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي إلى تصحيح مسار الفريق المشارك بالموسم الحالي في بطولة دوري يلو. الأنباء ذكرت مؤخرًا أن موسيماني يرغب في رحيل سلمان المؤشر جناح الفريق الكروي الأول بسبب تراجع مستواه، مما أثار فضول جماهير الراقي لمعرفة من سيكون اللاعب البديل.

مصير نجم الأهلي

ولكن كشف حساب “منبر الأهلي” المقرب من الراقي عبر “تويتر” أن المؤشر باق في صفوف الراقي ولن يرحل كما تردد بسبب رغبة موسيماني. موسيماني وسلمان المؤشر نجم الأهلي جماهير الراقي أشارت إلى أن قدوم موسيماني سيجعل أداء اللاعب يتحسن، بجانب أن الراقي يسعى للحفاظ على ما تبقى من نجوم الفريق الأول بعد رحيل السوري عمر السومة وعبدالرحمن غريب وحسين المقهوي وعبدالله حسون. ويستعد الراقي لمواجهة نادي نجران بعد غد الثلاثاء في الجولة السابعة من مباريات دوري يلو لـ موسم 2022/2023. وكان موسيماني تولى تدريب الراقي خلفًا للمدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي، حيث تمت إقالة المدرب بعد قدوم إدارة وليد معاذ بدلًا من المستقيل ماجد النفيعي.
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