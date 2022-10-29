حق الزوجة في الفسخ بإرادتها المنفردة غير صحيح

أكدت المحامية سارة الحربي، أن نفقة الزوجة ملزم بها الزوج حتى لو كانت الزوجة ميسورة الحال، مشيرة إلى أنها تقاس وفق النظام على مقدرة الزوج.

فيديو | المحامية سارة الحربي: الزوج ملزم بالنفقة على الزوجة مهما كان وضعها المادي.. وحقها في "الفسخ" بإرادتها المنفردة غير صحيح #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/mJWnLBrObx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 29, 2022

كما كشفت الحربي خلال حديثها ببرنامج 120 عبر قناة الإخبارية، إمكانية فسخ القاضي عقد النكاح، بناء على طلب الزوجة دون التطرق للاشتراطات الموحبة للفسخ من القاضي.

فسخ العقد:

وقالت سارة الحربي، إن حق الزوجة في فسخ عقد النكاح بإرادتها المنفردة، غير صحيح، مشيرة إلى أن النظام قنن الحالات والذي ألزم فيها وجود الزوج والتأكد من مدى صحة الواقعة والحالة من عدم المعاشرة وعدم النفقة أو غياب الزوج.

ب