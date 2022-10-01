حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين. حكام مباريات اليوم طاقم حكام سعودي يدير مباراة الرائد والعدالة وسيكون مكونًا من ” سلطان الحربي حكم ساحة، عماد عسكر حكم مساعد، محمد الحنفوش حكم مساعد، عبدالصمد بكري حكم رابع، حكم فيديو محمد السماعيل، مساعد حكم فيديو هشام الرفاعي”. وفي مباراة ضمك والطائي سيدير شكري الحنفوش المباراة وسيعاونه كل من ” محمد العبكري ومحمد المطرودي وسلطان عكيري حكمًا رابعًا، رائد الزهراني حكمًا للفيديو، حسن آل سلام مساعدًا لحكم الفيديو”. وبلقاء الخليج والباطن سيكون عبدالله الخربوش حكمًا للساحة، ياسر السلطان حكمًا مساعد، مؤيد المسجن حكمًا مساعدًا، مشعل الشهري حكمًا رابعًا، تركي الخضير حكمًا للفيديو، سعد الشبرمي مساعدًا لحكم الفيديو. وفي مباراة الوحدة والاتفاق سيكون أحمد الرميخاني حكمًا للساحة، خلف الشمري حكمًا مساعدًا، محمد العرمطي حكمًا مساعدًا، فريح الجلعود حكمًا رابعًا، محمد الهويش حكمًا للفيديو، عبدالعزيز البريه مساعد حكم الفيديو”. وتعود مباريات دوري روشن بداية من الجولة الخامسة بعد نهاية فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الماضي.

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