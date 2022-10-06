حكام مباريات اليوم في دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
حكام لقاءات اليوم
وتنطلق مباريات اليوم في دوري روشن السعودي عند الساعة 6:30 مساء بمواجهتي التعاون والوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والطائي ضد الخليج على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.
ويدير ممدوح آل شهدان مباراة التعاون ضد الوحدة اليوم، ويساعده هشام الرفاعي ومؤيد المسجن، الحكم الرابع عبدالله زربان، حكم الفيديو عبدالله الخربوش، ويساعده بدر الشمراني.
وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الطائي والخليج للحكم محمد الحربي، ويساعده فهد العمري ومحمد وزي، الحكم الرابع سلطان العكيري، عبدالله الحربي حكمًا للفيديو، ويساعده محمد الحنفوش.
ومن المقرر أن يقود محمد الهويش لقاء الباطن وضمك، ويساعده إبراهيم الدخيل وعلي العلي، الحكم الرابع محمد العمري، أحمد الرميخاني حكمًا للفيديو، ويساعده محمد العرمطي.
ويتولى سامي الجريس إدارة مباراة الاتفاق والهلال، ويساعده ياسر السلطان وحسن آل سلام، الحكم الرابع بندر القحطاني، عبدالله الشهري حكمًا للفيديو ويساعده مفرح آل حسن.
وفي ثالث مباريات دوري روشن السعودي التي ستُقام عند التاسعة مساء، يلعب الشباب والرائد، ويدير اللقاء محمد السماعيل، ويساعده سعد السبيعي وأحمد العتيق، تركي هشلان حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو رائد الزهراني ويساعده بليغ آل رمضان.
ترتيب دوري روشن
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 15 نقطة، ثم الهلال بـ12 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم النصر بـ10 نقاط، متساويًا مع ضمك.
ويحتل الرائد المركز السابع برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 6 نقاط، يليه الاتفاق بـ5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الخليج، الوحدة وأبها، يليه الفيحاء بنقطتين، ثم العدالة بنقطة، ويتذيل الباطن ترتيب دوري روشن بدون نقاط.