Icon

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

حكومة ماكرون تقرر تمرير الميزانية بدون تصويت

2022-10-20 الساعة 2:34
حكومة ماكرون تقرر تمرير الميزانية بدون تصويت
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

قالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء: إنها ستستخدم سلطة دستورية خاصة لفرض مشروع قانون ميزانية العام المقبل من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت.

بحسب “أسوشيتد برس”، فإن إعلان الحكومة الفرنسية كان متوقعا، حيث خسر تحالف ماكرون الوسطي أغلبيته البرلمانية في يونيو، ما زاد من صعوبة تمرير حكومته للقوانين بالطريقة التقليدية في مجلس النواب بالبرلمان، في حين أنه مع استخدام هذه السلطة الدستورية، يمكن أن يدعو نواب المعارضة إلى تصويت بحجب الثقة احتجاجًا على الخطوة التي وصفها البعض بأنها غير ديمقراطية.

تعديلات الميزانية

وفي مواجهة تعديلات متعددة على الميزانية من المعارضة، حذر مسؤولون حكوميون من أنهم مستعدون لتطبيق المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، والتي تسمح لرئيس الوزراء بتجاوز البرلمان في بعض المواقف، بما في ذلك التصويت على مشاريع قوانين الميزانية، حيث إنه إذا نجح رئيس الوزراء، فسيذهب مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الشيوخ.

وأوضحت “أسوشيتد برس” أنه من غير المرجح أن يتم تمرير تصويت محتمل بحجب الثقة رغم المعارضة لخطوة الحكومة، لأنها ستحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 289 نائبًا، أو نصف المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، وإذا امتنعت بعض مجموعات المشرعين عن التصويت بينما صوت حلفاء ماكرون بالرفض، فلا يمكن الوصول إلى الحد الأدنى.

تحالف ماكرون

تجدر الإشارة إلى أن تحالف ماكرون الوسطي، رغم خسارته للأغلبية، لا يزال يحظى بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية، حيث يبلغ عدد مقاعده 250، وائتلاف اليسار، “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد”، هو أكبر قوة معارضة، يشمل 151 مقعدًا.

جدير بالذكر أنه تم استخدام المادة 49.3 بعدد 87 مرة منذ عام 1958، وفي عهد ماكرون، تم استخدامها مرة واحدة من قبل، في عام 2020 خلال فترة ولايته الأولى، لدفع تغييرات المعاشات التقاعدية.

تستند الميزانية المقترحة لفرنسا، والتي عُرضت الشهر الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على نمو متوقع بنسبة 1% العام المقبل، انخفاضا من 2.7% هذا العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه