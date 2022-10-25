Icon

ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا Icon لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة Icon محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب موازنة البلاد

حكومة ماكرون تنجو من تصويتين لحجب الثقة

2022-10-25 الساعة 2:19
حكومة ماكرون تنجو من تصويتين لحجب الثقة
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

فشل تصويتان على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية، أمس الاثنين، بسبب موازنة البلاد كما كان متوقعًا.

فشل الاقتراح

ورغم الحصول على تأييد حزب التجمع الوطني القومي اليميني، فشل الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد اليساري في الحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة لحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان، حسبما ذكرت قناتا “فرانس إنفو” و”بي إف إم تي في” الفرنسيتان.

كما رفض أعضاء الجمعية الوطنية أيضًا اقتراع حجب الثقة الذي تقدم به حزب التجمع الوطني القومي اليميني، والذي لم يحصل على دعم اليسار.

نقاشات ساخنة

كانت قضية الموازنة موضع نقاشات ساخنة لعدة أسابيع، لكنها تعتبر الآن معتمدة في القراءة الأولى.

وتأتي محاولات حجب الثقة بعدما أعلنت الحكومة أنها ستمرر موازنة العام المقبل في الجمعية الوطنية بدون تصويت. واستخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مادة خاصة في الدستور، مع استمرار حالة الجمود في المحادثات بشأن الموازنة لتنهي بذلك النقاش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواد غذائية مفيدة في الخريف والشتاء
صحة وطب‎

مواد غذائية مفيدة في الخريف والشتاء

صحة وطب‎
تراؤف الأولى على مستوى جمعيات الشرقية
آخر الاخبار

تراؤف الأولى على مستوى جمعيات الشرقية

آخر الاخبار
نتائج الإنتر ضد برشلونة بدوري الأبطال
الرياضة العالمية

نتائج الإنتر ضد برشلونة بدوري الأبطال

الرياضة العالمية
نجاح أول زراعة للأمعاء في العالم
غرائب

نجاح أول زراعة للأمعاء في العالم

غرائب
ميفك كابيتال يوزع 3.6 مليون ريال أرباحاً
السوق

ميفك كابيتال يوزع 3.6 مليون ريال أرباحاً

السوق
اعتماد اشتراطات الحراسات الأمنية بثلاثة أصناف
السعودية اليوم

اعتماد اشتراطات الحراسات الأمنية بثلاثة أصناف

السعودية اليوم
خبراء تويتر الوهميون في مرمى الانتقاد
السعودية اليوم

خبراء تويتر الوهميون في مرمى الانتقاد

السعودية اليوم
صاحب مقطع إعادة البخاخ لفتاة يروي التفاصيل
السعودية اليوم

صاحب مقطع إعادة البخاخ لفتاة يروي التفاصيل

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه