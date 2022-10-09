حليفا بوتين يفتحان النار على وزير دفاعه

وجه كل من زعيم الشيشان، رمضان قديروف، ومؤسس ميليشيات فاجنر، يفجيني بريجوزين، حليفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتقادات حادة لخطط وزير الدفاع سيرجي شويجو بحسب قناة “العربية” . انتقادات لـ شويجو وأكد مسؤولون سابقون في الحكومة الروسية ووزارة الدفاع وضباط في الجيش، فضلًا عن مراقبين سياسيين وصحفيين، وأعضاء معارضة، إلى جانب سجين سابق جند ضمن مجموعة فاجنر للقتال على الأراضي الأوكرانية هذه المعلومات. وفتح الرجلان النار على الوزير بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الروسية خلال الأسبوعين الماضيين، فضلًا عن انفجار جسر كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرم والبر الروسي. هجوم واضح وقال قديروف خلال هجومه على هيئة الأركان العامة الروسية وعلى قائد المنطقة العسكرية المركزية ألكسندر لابين ووزارة الدفاع “العار لا يكمن في عدم كفاءة لابين، بل بأنه محمي من الأعلى من قبل قيادة هيئة الأركان العامة”. ليرد عليه يفغيني الذي لا يزال يجول على السجون من أجل تجنيد مقاتلين: “جميل يا رمضان، استمر في ذلك”! شخصية مدمرة وتعليقًا على الخلافات الدائرة، رأى مسؤول سابق في وزارة الدفاع: “أن لبوتين شخصية مدمرة، تلعب على الاختلافات، لترى في النهاية كيف ستأتي نتيجة الصراعات الداخلية” وأضاف: “إنه لا يعرف كيف يصلح العلاقات لذلك سيدفع شخص ما الثمن في النهاية ويصبح الضحية”.