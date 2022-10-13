حل أمام كيليان مبابي لفسخ عقده

يسعى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في أقرب فرصة ممكنة.
كيليان مبابي يسعى للرحيل
ولفتت شبكة “راديو مونت كارلو”، إلى أن كيليان مبابي لم يصرح علنًا برغبته في الرحيل، إلا أنه يريد بالفعل مغادرة باريس سان جيرمان في أسرع وقت ممكن بسبب الوعود التي لم تفِ بها الإدارة عندما مدد عقده في مايو الماضي.
وأضافت: “رحيل مبابي عن سان جيرمان في يناير الثاني المقبل، يبدو صعبًا للغاية، لأن الإدارة الباريسية لن تقبل رحيله في منتصف الموسم، وسبق أن قاتلت بقوة لعدم بيعه لريال مدريد في صيف 2021 قبل عام على انتهاء عقده القديم”.
بند في العقد الجديد
وتابعت: “رحيل كيليان مبابي في صيف 2023 سيكون واردًا بقوة، لأنه سيتبقى حينها عام على انتهاء عقده الحالي، لأنه اتفق على التجديد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم ثالث بناء على رغبة اللاعب فقط”.
وواصلت شبكة “راديو مونت كارلو”: “مبابي لا ينوي تفعيل هذا البند بعقده الذهبي الذي يعد الأغلى في تاريخ أي لاعب فرنسي، ما يعني أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2024”.
وشددت الشبكة الفرنسية على أن ريال مدريد يترقب وضع كيليان مبابي باهتمام شديد، على الرغم من تصرف المهاجم الفرنسي الذي أحرج الإدارة، عندما قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان صيف العام الحالي.
فسخ العقد
وجاء في ختام التقرير: “هناك سيناريو آخر، يسهل انتقال مبابي لريال مدريد، وهو لجوء اللاعب لفسخ عقده، إذا ثبت صحة ما تردد بأن إدارة ناديه استأجرت وكالة خارجية تهاجم اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الإجراءات القانونية ستكون طويلة للغاية، ولن تتم رغبة مبابي بالسرعة التي يتمناها”.