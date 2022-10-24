حمدالله: قرار فيفا برأني من ادعاءات باطلة

أعرب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن سعادته بقرار الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” في قضيته ضد النصر.

تعليق حمدالله

وعلق عبدالرزاق حمدالله قائلًا: “أحمد الله على قرار الفيفا في تبرئتي من ادعاءات باطلة ثم أشكر إدارة نادي الاتحاد ورئيسه الأخ أنمار الحائلي، ونائبيه الحبيب أحمد عصام الكعكي على ثقتهم ودعمهم لي طيلة الفترة الماضية”.

وأضاف المهاجم المغربي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وأشكر أيضًا المحاميَيْن أخي أسامة الصباغ وأخوي فهد بارباع.. ولا أنسى شكر جمهور الاتحاد الحبيب”.

تفاصيل الأزمة

وقام نادي النصر بفسخ عقد حمدالله من طرف واحد في نوفمبر الماضي، وانضم للاتحاد في الميركاتو الشتوي وأكدت تقارير أن الإدارة سعت للحصول على تعويض ضخم، وتم تصعيد الأزمة إلى فيفا.

وتحدث مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، وليد المهيدب عن تفاصيل إلزام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للعالمي بدفع 13 مليون ريال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).