Icon

فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بسبب أزمته مع النصر

حمدالله لا يستطيع الاستئناف أمام الكاس!

2022-10-19 الساعة 4:30
حمدالله لا يستطيع الاستئناف أمام الكاس!
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

لازالت تطورات أزمة مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله في قضية “التسجيلات” تسيطر على الساحة الرياضية.

تفاصيل أزمة حمدالله

وأوقفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حمدالله مدة 4 أشهر بداية، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد. وقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي تعليق العقوبة ضد المهاجم المغربي، وعاد للمشاركة مع الاتحاد، ما أثار حالة من الجدل، وتؤكد أنباء أن تأخير القرار النهائي لمحاول تدارك الأخطاء التي بدأ بها التحقيق في هذه الأزمة.
الاتحاد - عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي
البلوي مع المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

عدم الاستئناف أمام الكاس

وقال أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “أتحدى على إقفال حسابي والتحدث نهائيًا في القضايا الرياضية قانونيًا لو كان حمدالله يستطيع استئناف قرار إيقافه الصادر من لجنة الاحتراف أمام كاس”.
عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad
وتابع الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ومن يتحدث بهذا المنطق لا يفقه بالقانون الرياضي أبدًا ولا يجيد قراءة اللوائح الخاصة بالاتحاد السعودي، وحتى قبول الاستئناف كان خطأ إجرائيًا”. وأضاف: “بمجرد توقيع حمدالله لـ الاتحاد ورفع طلب تسجيله واعتماده من قبل لجنة الاحتراف، يكون المهاجم المغربي قد أقر والتزم بأن مركز التحكيم المحلي هو الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات الاتحاد السعودي القابلة للاستئناف وبذلك لا يحق له التوجه لكاس”.
عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه