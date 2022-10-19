حمدالله لا يستطيع الاستئناف أمام الكاس!

لازالت تطورات أزمة مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله في قضية “التسجيلات” تسيطر على الساحة الرياضية.
تفاصيل أزمة حمدالله
وأوقفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حمداللهمدة 4 أشهر بداية، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد.
وقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي تعليق العقوبة ضد المهاجم المغربي، وعاد للمشاركة مع الاتحاد، ما أثار حالة من الجدل، وتؤكد أنباء أن تأخير القرار النهائي لمحاول تدارك الأخطاء التي بدأ بها التحقيق في هذه الأزمة.
عدم الاستئناف أمام الكاس
وقال أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “أتحدى على إقفال حسابي والتحدث نهائيًا في القضايا الرياضية قانونيًا لو كان حمدالله يستطيع استئناف قرار إيقافه الصادر من لجنة الاحتراف أمام كاس”.
وتابع الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ومن يتحدث بهذا المنطق لا يفقه بالقانون الرياضي أبدًا ولا يجيد قراءة اللوائح الخاصة بالاتحاد السعودي، وحتى قبول الاستئناف كان خطأ إجرائيًا”.
وأضاف: “بمجرد توقيع حمدالله لـ الاتحاد ورفع طلب تسجيله واعتماده من قبل لجنة الاحتراف، يكون المهاجم المغربي قد أقر والتزم بأن مركز التحكيم المحلي هو الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات الاتحاد السعودي القابلة للاستئناف وبذلك لا يحق له التوجه لكاس”.