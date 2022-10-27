حمدالله وجوليانو يورطان إدارة النصر

وضع الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في ورطة أمام الجماهير.

أزمة حمدالله وجوليانو

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، النصر بدفع 13 مليون ريال لحمدالله، ما أثار حالة من الجدل، ما دفع مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، وليد المهيدب للتعليق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن “فيفا” بالأمس، عن منع العالمي من تسجيل لاعبين جدد بداية من الميركاتو الشتوي، لعدم تسوية قضية جوليانو، حيث حصل على حكم باستحقاقه 4.5 ملايين يورو، تمثل قيمة راتب العام الأخير من عقده.

النصر في ورطة

وجاءت عقوبات حمدالله وجوليانو لتضع إدارة الأصفر في ورطة، خاصة أن محامي اللاعب البرازيلي أكد وجود محاولات لحل الأزمة، ولكن النادي لم يتوصل لاتفاق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق المتحدث باسم العالمي السابق، سعود الصرامي على هذه الأزمة، قائلًا: “شكراً حمدالله.. شكراً جوليانو فقد كنتما مخلصين مع نادينا في أفضل الظروف وكذلك في أصعبها”.

وتابع الصرامي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “فشقيق حمدالله في حديثه للرياضية ومحامي جوليانو في حواره مع أحمد الشيخ أكدا طرح أفضل الحلول أمام النصراويين لكنهم لم يتعاملوا معها؟!.. فسامح الله المتسبب؟”.