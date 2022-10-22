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ضمن أفضل 2% من العلماء

حمق يعالج مشكلات صحية باكتشاف جديد

2022-10-22 الساعة 3:21
حمق يعالج مشكلات صحية باكتشاف جديد
المواطن - الرياض

أعلن البروفيسور السعودي حسن حمق، انه سجل اكتشافه الطبي في اليابان، بعد أن تم إدراج اسمه ضمن أفضل 2% من العلماء.

قال حسن حمق في لقاء مع برنامج الراصد عبر فضائية الإخبارية، إن اكتشافه يساهم في كل كثير من المشكلات الصحية.

يعالج ضعف المناعة

أوضح البروفيسور أن أي اكتشاف في الأصل هو عبارة عن إيجاد حل لمشكلة ما، موضحا أن اكتشافه يختص بعلاج ضعف المناعة عند الأشخاص.

كما يعالج بعض الأمراض المؤدية إلى الالتهابات، ومن أبرزها التهابات جدار القلب.

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