حمق يعالج مشكلات صحية باكتشاف جديد

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أعلن البروفيسور السعودي حسن حمق، انه سجل اكتشافه الطبي في اليابان، بعد أن تم إدراج اسمه ضمن أفضل 2% من العلماء.
فيديو | بإدراج أسمه ضمن أفضل 2% من العلماء.. البروفيسور السعودي "حسن حمق" يسجل اكتشافه الطبي في اليابان والذي سيساعد في حل المشاكل الصحية #الراصد pic.twitter.com/AiA3deu74O
— الراصد (@alraasd) October 21, 2022
قال حسن حمق في لقاء مع برنامج الراصد عبر فضائية الإخبارية، إن اكتشافه يساهم في كل كثير من المشكلات الصحية.
أوضح البروفيسور أن أي اكتشاف في الأصل هو عبارة عن إيجاد حل لمشكلة ما، موضحا أن اكتشافه يختص بعلاج ضعف المناعة عند الأشخاص.
كما يعالج بعض الأمراض المؤدية إلى الالتهابات، ومن أبرزها التهابات جدار القلب.