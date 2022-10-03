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حُذف من حساب المواطن و4 خطوات للتسجيل

2022-10-03 الساعة 10:47
حُذف من حساب المواطن و4 خطوات للتسجيل
المواطن - الرياض

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أكد حساب المواطن أنه في حال تم حذف الحساب بالإمكان التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا من الحذف من خلال الرابط التالي هنا. ولفت البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أنه يتم التسجيل عن طريق (تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات- وتقديم الطلب).

صدور نتائج الأهلية:

وفي قت سابق أعلن حساب المواطن، الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 59 الخاصة بشهر أكتوبر المقبل. وأشار البرنامج إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. وجدير بالذكر أن البرنامج أعلن أن إجمالي الدعم لدفعة شهر سبتمبر بلغ 3.2 مليارات ريال لـ 10.1 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.

إرفاق عقد الإيجار:

وقالت خدمة المستفيدين ردًّا على استفسار حول سبب اختفاء أيقونة إرفاق عقد الإيجار: في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد” ثم الضغط على أيقونة “حفظ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.  
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